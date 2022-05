MotoGP | Francesco Bagnaia | “Sono molto contento del lavoro svolto | ottimo passo gara”

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 maggio 2022) La prima giornata di prove libere del GP di Francia, settimo round del Mondiale 2022 diè entrato a far parte dell’album dei ricorsi. Un day-1 intenso e con il meteo favorevole, una rarità a Le Mans, lì dove la pioggia è un evento più ricorrente delle giornate soleggiate. In questo contestoha terminato queste libere del venerdì con fiducia e soddisfazione. L’alfiere della Ducati, pur non riuscendo a portare a termine il time-attack come avrebbe voluto, ha messo in fila una serie di giri impressionante e con il crono di 1:31.635 è quinto nella classifica combinata comandata da Enea Bastianini (1:31.148). C’è quindi fiducia in vista del sabato, quando si deciderà la griglia di partenza, ma si lavorerà anche per affinare il. Rispetto a quest’ultimo aspetto, ...