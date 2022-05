Moto2 | risultati FP2 GP Francia 2022 | Augusto Fernandez il migliore | 5° Arbolino e 24° Vietti

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 maggio 2022) E’ terminata la seconda sessione di prove libere del GP di, settimo round del Mondialedi. Sul circuito di Le Mans è stato lo spagnoloa ottenere in sella alla Kalex del Red Bull KTM Ajo il miglior tempo di 1:36.030 a precedere il compagno di squadra Pedro Acosta di 0.136 e il thailandese Somkiat Chantra di 0.298 (IDEMITSU Honda Team Asia). Una sessione nella qualeha messo in mostra un buon ritmo e dimostrato una buona consistenza sul passo gara che male non fa di certo. A completare la top-10 troviamo il britannico Sam Lowes sulla Kalex del Team Marc VDS a 0.373, il nostro Tonydel medesimo team e distanziato di 0.487, il tedesco Marcel Schroetter (Liqui Moly Intact GP) a 0.559, il britannico Jake Dixon (Inde ...