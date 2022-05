Mosca | «Da domani stop all' energie elettrica alla Finlandia»

(Di venerdì 13 maggio 2022) Ore 18.30 - Helsinki replica: «siamo preparati»dasospenderà la fornitura di energiavicinaper «bollette non pagate». Lo ha comunicato l'aziendarussa che erogava da decenni il servizio. Secca la replica di Helsinki: «Siamo pronti a questa evenienza. Non avremo problemi»

La Russia da14 maggio sospenderà le forniture di elettricità alla Finlandia . Lo ha annunciato la ...intanto reagisce: 'Minaccia per la Russia' Tra i motivi che si ritiene siano stati alla ...E' l'ennesimo sgarbo diverso Helsinki dopo l'annuncio della volontà da parte del Paese ... la Rao Nordic ha deciso di interrompere momentaneamente l'importazione di energia elettrica da...L'esportazione di elettricità dalla Russia verso la Finlandia «al momento verrà sospesa per difficoltà a ricevere i pagamenti per l'elettricità ...L'Unione Europea confermerà nei prossimi giorni l'invio di armi in Ucraina dal valore di altri 500 milioni di euro, arrivando a un totale finora di 2 miliardi. La Russia sconsiglia ai suoi cittadini d ...