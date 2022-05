Advertising

AlexBazzaro : Se le fanno gli #alpini sono molestie, se le fanno giovani immigrati è disagio socio culturale. - elio_vito : Sono un uomo, sono di destra ed ho presentato un'interrogazione per i gravi episodi di molestie verificatisi durant… - Agenzia_Ansa : Sono state oltre 500 le segnalazioni di molestie sulle donne durante l'Adunata Nazionale degli Alpini, a Rimini. Lo… - obbedirepoco : Raduno alpini, le segnalazioni di molestie a quota 500. Fico e Bonetti: giusto denunciare @ilmanifesto… - mbbelluco : RT @LiaCeli: Un'imprenditrice dice cazzate sessiste, donne compatte contro di lei. Valanga di molestie sessuali durante un raduno di alpini… -

Si è dimessa Sonia Alvisi, la coordinatrice delle donne dem di Rimini, finita nella bufera per la posizione nelleal raduno degli. "Visto che le argomentazioni da me espresse hanno destato un forte dibattito che può mettere in dubbio la serietà del mio impegno, ma soprattutto la forza delle donne ......peculiare di entitlement che le permette di stare in mezzo alla polemica per settimane e di ritenere comunque una buona idea chiedere a Mauro Corona un'opinione sugliaccusati di...L'associazione Non una di meno ha fornito alcune linee guida per invitare le vittime a denunciare anche in autonomia le molestie subite Continua a far discutere il raduno degli Alpini a Rimini ...Molestie Alpini, si dimette Sonia Alvisi (Pd): 'Dalle donne dem un attacco personale lesivo della mia dignità' di Ilaria Venturi. Sonia Alvisi. Contestate le sue dichiarazioni sul caso dell'adunata a ...