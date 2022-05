Mobbing alla giornalista Rai, il pm chiese l’archiviazione. Dania Mondini: “C’è altro dietro…” (Di venerdì 13 maggio 2022) “Vogliono ridicolizzarmi, ma dietro la mia denuncia c’è ben altro”: Dania Mondini, la giornalista del Tg1 che ha avuto la ribalta per la sua causa di lavoro, si sfoga così commentando le pagine dei giornali di oggi. “Dania Mondini ha avuto il coraggio di ribellarsi ad una situazione che tocca soprattuto le donne. E ahinoi ne paga ancora le conseguenze per gli strascichi che tutta questa vicenda ha avuto sulla sua salute”. I legali della giornalista del Tg1 Dania Mondini, l’avvocato Ruggero Panzeri e il consulente e procuratore speciale Claudio Loiodice, interpellati dall’Adnkronos, intervengono così su una vicenda iniziata nel 2018 e ancora non risolta. LEGGI ANCHE "In stanza con uno che soffre di flatulenza". ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 13 maggio 2022) “Vogliono ridicolizzarmi, ma dietro la mia denuncia c’è ben”:, ladel Tg1 che ha avuto la ribalta per la sua causa di lavoro, si sfoga così commentando le pagine dei giornali di oggi. “ha avuto il coraggio di ribellarsi ad una situazione che tocca soprattuto le donne. E ahinoi ne paga ancora le conseguenze per gli strascichi che tutta questa vicenda ha avuto sulla sua salute”. I legali delladel Tg1, l’avvocato Ruggero Panzeri e il consulente e procuratore speciale Claudio Loiodice, interpellati dall’Adnkronos, intervengono così su una vicenda iniziata nel 2018 e ancora non risolta. LEGGI ANCHE "In stanza con uno che soffre di flatulenza". ...

Advertising

francescoburra3 : RT @SecolodItalia1: Mobbing alla giornalista Rai, il pm chiese l’archiviazione. Dania Mondini: “C’è altro dietro…” - SecolodItalia1 : Mobbing alla giornalista Rai, il pm chiese l’archiviazione. Dania Mondini: “C’è altro dietro…”… - SergioneGentile : @gigi_rai Andrebbe arrestato subito e imputato di strage di Stato, vilipendio alla Costituzione, sequestro di perso… - CMarziane : RT @RadioRadioWeb: ?? 'In nessuno Paese troverete norme assurde come quelle che stiamo discutendo. In Italia si è voluto perpetuare un siste… - TommyBrain : RT @RadioRadioWeb: ?? 'In nessuno Paese troverete norme assurde come quelle che stiamo discutendo. In Italia si è voluto perpetuare un siste… -