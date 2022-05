Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo, l'anteprima italiana al Taormina Film Fest 2022 (Di venerdì 13 maggio 2022) I Minions, prodotti da Illumination, arrivano al Taormina Film Fest con l'anteprima italiana del nuovo Film Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo. I Minions, prodotti da Illumination, arrivano per la prima volta a Taormina 2022. Il Teatro Antico ospiterà la Première italiana del nuovo Film di animazione Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo, diretto da Kyle Balda, che sarà presentato il 30 giugno alla 68esima edizione del Festival. Il nuovo capitolo del più grande franchise d'animazione della storia sarà distribuito negli Stati ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 13 maggio 2022) I, prodotti da Illumination, arrivano alcon l'del nuovo2 -Gru. I, prodotti da Illumination, arrivano per la prima volta a. Il Teatro Antico ospiterà la Premièredel nuovodi animazione2 -Gru, diretto da Kyle Balda, che sarà presentato il 30 giugno alla 68esima edizione delival. Il nuovo capitolo del più grande franchise d'animazione della storia sarà distribuito negli Stati ...

Advertising

cinefilosit : Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo in arrivo al Taormina Film Festival #ILoveCInefilos - TaorminaFilmFe1 : #MaxGiusti sarà alla 68º edizione del #TaorminaFilmFest! ?? Il noto attore, voce italiana di Gru, ci regalerà un’i… - carmelo_lipari : Ho trovato lavoro come interprete. Mi hanno chiesto di tradurre delle frasi del tipo: - Mi scusi, signore, ma la su… - FoschiBianca : @Spiritualb1High Siamo come i minions al servizio di ?? - medicojunghiano : RT @alpha19022: @pietroraffa Per il carisma, la competenza e l’integrità, Draghi dà molto fastidio ai cialtroni raccatta voti pagati da Put… -