“Mille errori” | il nuovo brano di Francesco Renga | testo e significato

Francesco Renga torna in radio con "Mille errori" (Epic / Sony Music), il nuovo singolo fuori oggi venerdì 13 maggio. Prodotto da Umberto Iervolino e mixato da Pino "Pinaxa" Pischetola, "Mille errori" è una ballad introspettiva che parla di bilanci, del riconoscersi negli errori che si sono commessi nel corso della propria vita e nell'accettarsi per ciò che si è, con pregi e difetti. Francesco Renga tornerà live da luglio in tutta Italia con "ESTATE 2022". Queste la date al momento confermate: il 19 luglio in Piazza Trento e Trieste a FERRARA in occasione del Ferrara Summer Festival il 23 luglio in Piazza Dossetti a NOICATTARO (Bari) il 24 luglio in Piazza Monte Tabor a VICO DEL GARGANO (Foggia) il 28 ...

