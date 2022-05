Milano: Sala, 'parteciperemo a bando per Marchiondi, forse studentato' (Di venerdì 13 maggio 2022) Milano, 13 mag. (Adnkronos) - L'area abbandonata da tempo dell'istituto Marchiondi di Milano, quartiere Baggio, potrebbe diventare in futuro uno studentato. La giunta del Comune di Milano ha deciso oggi di partecipare a un bando per ottenere un finanziamento che possa aiutare la riqualificazione dello stabile. Lo ha annunciato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "parteciperemo a una possibilità di finanziamento che può arrivare dal Governo. Solo attraverso questa possibilità potremmo poi immaginare un progetto perché è costosissimo rimettere il Marchiondi in condizioni di essere vissuto", spiega. "Siccome ci sono possibilità di ottenere finanziamenti abbiamo deliberato l'intenzione di partecipare a ... Leggi su iltempo (Di venerdì 13 maggio 2022), 13 mag. (Adnkronos) - L'area abnata da tempo dell'istitutodi, quartiere Baggio, potrebbe diventare in futuro uno. La giunta del Comune diha deciso oggi di partecipare a unper ottenere un finanziamento che possa aiutare la riqualificazione dello stabile. Lo ha annunciato il sindaco di, Giuseppe. "a una possibilità di finanziamento che può arrivare dal Governo. Solo attraverso questa possibilità potremmo poi immaginare un progetto perché è costosissimo rimettere ilin condizioni di essere vissuto", spiega. "Siccome ci sono possibilità di ottenere finanziamenti abbiamo deliberato l'intenzione di partecipare a ...

