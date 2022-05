Milan: l'offerta di Investcorp a Elliott: fra debito e due tipologie di azioni (Di venerdì 13 maggio 2022) La trattativa per la cessione del Milan ha subito un brusco rallentamento e, scaduta ormai l'esclusiva firmata con Investcorp, il fondo... Leggi su calciomercato (Di venerdì 13 maggio 2022) La trattativa per la cessione delha subito un brusco rallentamento e, scaduta ormai l'esclusiva firmata con, il fondo...

Advertising

AntoVitiello : #Scaroni: 'Non so di criticità' con InvestCorp. 'Mi risulta che ci sono due offerte e ci vuole del tempo per comple… - AntoVitiello : Gruppo #RedBird molto solido, offerta di 1 mld (indiscrezione di SkysportUk). Ma la trattativa con il fondo… - classcnbc : +++Trattativa #Milan: Tra le condizioni che faranno la differenza per #Elliott, una struttura finanziaria dell’of… - sportli26181512 : Milan: l'offerta di Investcorp a Elliott: fra debito e due tipologie di azioni: La trattativa per la cessione del M… - ferrante_pie : RT @cmdotcom: #Milan, ecco l'offerta di #Investcorp: fra debito e due tipologie di azioni [@TramacEma] -