Milan | l’irritazione di Investcorp e lo stallo nella trattativa

Leggi su calcioefinanza

(Di venerdì 13 maggio 2022) Non si placano le voci che circondano le trattative per il passaggio di proprietà del, che dopo quasi quattro anni nelle mani del fondo americano Elliott potrebbe cambiare gestione. In corsa, come noto, ci sono il fondo con sede in Bahreine la società americana RedBird Capital Partners, presieduta da Gerry Cardinale. In L'articolo