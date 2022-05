Milan, Investcorp cerca anche un socio italiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Il fondo Elliott è in attesa di rilanci da parte dei due potenziali acquirenti del Milan. L’attuale proprietà del club rossonero è in attesa – scrive Il Sole 24 Ore – delle prossime che potranno mettere in campo il fondo con sede in Bahrein Investcorp, da una parte, e dall’altra gli americani di Redbird Capital. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 13 maggio 2022) Il fondo Elliott è in attesa di rilanci da parte dei due potenziali acquirenti del. L’attuale proprietà del club rossonero è in attesa – scrive Il Sole 24 Ore – delle prossime che potranno mettere in campo il fondo con sede in Bahrein, da una parte, e dall’altra gli americani di Redbird Capital. L'articolo

