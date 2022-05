Milan-Atalanta, ordinanza di Sala: a San Siro niente alcol e fumogeni fino alle 2 (Di venerdì 13 maggio 2022) A due giorni da Milan-Atalanta, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha emesso un’ordinanza che vieta l’utilizzo di alcolici, petardi, razzi, fuochi d’artificio e fumogeni all’interno del Meazza. L’ordinanza comunale sarà valida dal momento in cui apriranno i cancelli fino alle 2 di notte. Nel caso che il Milan facesse un risultato migliore dell’Inter, impegnata più tardi contro il Cagliari, diventerebbe campione d’Italia e, dunque, potrebbero partire i festeggiamenti dei tifosi rossoneri. Per i trasgressori dell’ordinanza sono previste multe da 500 a 5000 euro. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 13 maggio 2022) A due giorni da, match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, il sindaco dio, Giuseppe, ha emesso un’che vieta l’utilizzo diici, petardi, razzi, fuochi d’artificio eall’interno del Meazza. L’comunale sarà valida dal momento in cui apriranno i cancelli2 di notte. Nel caso che ilfacesse un risultato migliore dell’Inter, impegnata più tardi contro il Cagliari, diventerebbe campione d’Italia e, dunque, potrebbero partire i festeggiamenti dei tifosi rossoneri. Per i trasgressori dell’sono previste multe da 500 a 5000 euro. SportFace.

