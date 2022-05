Milan Atalanta, biglietti sold-out: potevano riempirsi tre San Siro (Di venerdì 13 maggio 2022) Grande affluenza di pubblico per Milan-Atalanta. Le richieste arrivate potevano riempire tre stadi San Siro Domenica contro l’Atalanta, in occasione dell’ultima gara casalinga del Milan che potrebbe anche valere lo scudetto, i settantacinque mila posti di San Siro sono già stati assegnati. E considerate le richieste arrivate al club e alle associazioni di tifosi sarebbe stato possibile riempire tre stadi interi. Sono attesi oltre diecimila tifosi dall’estero, per un totale di 148 nazionalità diverse e circa 450 Fan Club pro- venienti da tutto il mondo. Arriveranno tifosi anche dall’Australia. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Grande affluenza di pubblico per. Le richieste arrivateriempire tre stadi SanDomenica contro l’, in occasione dell’ultima gara casalinga delche potrebbe anche valere lo scudetto, i settantacinque mila posti di Sansono già stati assegnati. E considerate le richieste arrivate al club e alle associazioni di tifosi sarebbe stato possibile riempire tre stadi interi. Sono attesi oltre diecimila tifosi dall’estero, per un totale di 148 nazionalità diverse e circa 450 Fan Club pro- venienti da tutto il mondo. Arriveranno tifosi anche dall’Australia. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

gippu1 : Milan-Atalanta sarà arbitrata da Orsato. Sfortunatamente per i milanisti, il #Milan non vince a San Siro con Orsat… - gippu1 : La pigra Statistica Inutile del mercoledì pomeriggio: il Milan non vince un campionato in cui è presente anche l'Atalanta dal 1996. - sportface2016 : #SerieA #Milan Ostacolo #Atalanta verso lo #Scudetto: i precedenti non sorridono ai rossoneri, anzi #MilanAtalanta - MicheleGiorgin9 : @Klito35864266 1 se l'Atalanta vuole l'Europa non può perdere con il MIlan 2 ci crederò fino a che la Matematica mi da 1 chance - cesarepietrobon : RT @a_franchetti: Tutti i tifosi del #Milan aspettano #InvestCorp per tornare a vincere. Ma vincere è oggi, sarebbe buona cosa non dimentic… -