Advertising

Zetaricordi : Michelle #hunziker lancia le ciabapesce le ciabatte che tengono lontano anche il peggior morto di F anche se sei la… - alecmcdowall : Ma la Lituania è Michelle Hunziker con la parrucca. #escita #eurovision - Iabetti : Ma al posto di questo non potevano portare Michelle Hunziker per la Svizzera? Lei con questo boppone avrebbe vinto - infoitcultura : Michelle Hunziker positiva al Covid: su Instagram racconta la sua quarantena - infoitcultura : Michelle Hunziker, l’accusa coinvolge anche Ambra: cosa c’è dietro a quei baci -

A qualcuno il catcalling piace. Ad esempio, ad Anna Falchi . Qualche mese fa Aurora Ramazzotti , figlia di Eros e, aveva denunciato su Instagram la maleducazione dei maschi che per strada apostrofano donne e ragazze con apprezzamenti o commenti volgari. Ne era nato un tormentone social, con la ...Certo, quandomi ha trascinato tra le note di La la land è stata dura: possiamo ufficialmente dichiarare che cantare non è il mio mestiere'. Però ha ballato il tango, il walzer, lo ...In tempi non sospetti Michelle Hunziker ha incontrato il suo ex marito Eros Ramazzotti. Ecco cosa è accaduto tra i due personaggi famosi ...La cronaca rosa, infatti, aveva rimarcato un suo flirt con Mary Falconieri, anche lei ex gieffina. Ora però lui ha occhi solo per Michelle Hunziker. La storia con Michelle Dopo che Michelle Hunziker ...