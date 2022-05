Michel: “Riferimenti vergognosi della Russia all’uso delle armi nucleari” (Di venerdì 13 maggio 2022) La richiesta della Finlandia di entrare nella Nato ha già provocato la reazione russa, almeno a parole. Il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, ieri, su Telegram, ha scritto. “Riempire l’Ucraina di armi dei Paesi Nato, addestrare le sue truppe all’uso di equipaggiamenti occidentali, schierare mercenari e tenere esercitazioni ai confini aumenta la probabilità di un conflitto aperto e diretto tra Russia e Nato”. Poi il riferimento alla guerra nucleare: “Un simile conflitto ha sempre il rischio di trasformarsi in una guerra nucleare totale. Sarebbe uno scenario disastroso per tutti”. Non è la prima volta che Medvedev sventola la minaccia nucleare. Parole a cui oggi ha replicato Charles Michel, presidente del Consiglio europeo in visita a Hiroshima. Ha scritto ... Leggi su italiasera (Di venerdì 13 maggio 2022) La richiestaFinlandia di entrare nella Nato ha già provocato la reazione russa, almeno a parole. Il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, ieri, su Telegram, ha scritto. “Riempire l’Ucraina didei Paesi Nato, addestrare le sue truppedi equipaggiamenti occidentali, schierare mercenari e tenere esercitazioni ai confini aumenta la probabilità di un conflitto aperto e diretto trae Nato”. Poi il riferimento alla guerra nucleare: “Un simile conflitto ha sempre il rischio di trasformarsi in una guerra nucleare totale. Sarebbe uno scenario disastroso per tutti”. Non è la prima volta che Medvedev sventola la minaccia nucleare. Parole a cui oggi ha replicato Charles, presidente del Consiglio europeo in visita a Hiroshima. Ha scritto ...

