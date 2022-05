Michel | “Da Mosca minaccia alla sicurezza globale Inaccettabili riferimenti all’uso di armi nucleari”

(Di venerdì 13 maggio 2022) In questo momento “lata. La Russia, uno Stato nucleare e membro permanente del consiglio didelle Nazioni Unite, sta attaccando la nazione sovrana dell’Ucraina, facendovergognosi edi”. Lo ha detto il presidente del consiglio europeo Charles, durante la sua visita a Hiroshima. “Questo non sta solo scuotendo ladell’Europa, ma sta pericolosamente alzando la posta in gioco per il mondo intero”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

