Miccoli scarcerato, passerà ai servizi sociali (Di venerdì 13 maggio 2022) Miccoli, novità per l'ex attaccante di Juve e Palermo dopo la condanna al carcere per estorsione arrivata a novembre 2021 C'è una novità per Fabrizio Miccoli dopo la condanna, arrivata a novembre 2021, a 3 anni e 6 mesi per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Per l'ex attaccante della Juve e Palermo, come scrive QuotidianodiPuglia.it, è stata accolta l'istanza di lasciare il carcere a Vicenza e finire di scontare la sua pena in affidamento ai servizi sociali. Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha accolto la richiesta dell'avvocato Savoia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

