Meteo, in arrivo l'anticiclone Hannibal. Previsti oltre 33 gradi martedì prossimo: il Mediterraneo mitigherà le temperature (Di venerdì 13 maggio 2022) l'anticiclone Hannibal – il cui arrivo è previsto per la settimana prossima – porterà la prima ondata di caldo del 2022. Nonostante in queste ore le temperature abbiano già superato la media stagionale di 8 gradi, il picco è atteso per martedì. Sono attesi valori termici elevati per i prossimi dieci giorni, fino al 20-22 maggio. Nel weekend ci saranno brevi momenti di refrigerio pomeridiano sulle Alpi e localmente sulla Pianura Padana, con temporali a macchia di leopardo. La previsione – Il direttore e fondatore del sito iLMeteo.it, Antonio Sanò, prevede sull'Italia il rinforzo della "Gobba del Cammello" – come viene chiamato dagli esperti l'anticiclone Africano – che si estenderà fino alla Danimarca e alla Polonia.

