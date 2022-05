Meloni | “Le teorie gender puntano ad abbattere la maternità Draghi inserisca la natalità nel Pnrr”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 13 maggio 2022) “Serve un piano imponente di sostegno alla”. “Va inserità latra le priorità del”. Giorgiaha parlato forte e chiaro agli Stati generali della. in corso a Roma all’Auditorium della Conciliazione. La cornice in si inquadra l’incontro è fosca. L’ Italia è un paese sempre più vecchio. Se non verrà invertita la rotta dellacon misure strutturali nel 2050 l’Italia avrà 5 milioni di abitanti in meno. Solo poco più di una persona su due sarebbe in età da lavoro; con un 52% di persone tra i 20-66 anni che dovrebbero provvedere sia alla cura e alla formazione delle persone sotto i venti anni (16%); sia alla produzione di adeguate risorse per il mantenimento e l’assistenza ai pensionati (32%). In questo quadro le nascite annue potrebbero scendere ...