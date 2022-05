Meloni | “Elisabetta Franchi? Dice cosa che tanti pensano”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – ”Non possiamo scandalizzarci per le parole di, leiunacheinfanno… Noi non risolviamo scandalizzandoci, ma se aiutiamo gli imprenditori a scaricare il loro peso della maternità in termini di contributi per cui dovrebbe intervenire lo Stato”. Lo ha detto Giorgia, ospite degli Stati generali della natalità’, dopo le polemiche sollevate dalle parole della stilista sul lavoro delle donne e la maternità. Secondo la leader di Fratelli d’Italia, “oggi l’attuale andamento demografico è estremamente drammatico. Noi abbiamo perso un intero capoluogo di provincia vista la carenza di nascite e la mortalità dovuta al Covid. Siamo in una società dove i figli sembrano essere diventati un ...