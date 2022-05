Meghan alla Casa Bianca? Arrivano clamorose polemiche: “Arrivista e pericolosa per la monarchia” (Di venerdì 13 maggio 2022) Il susseguirsi di voci sulla possibilità di una corsa alla Casa Bianca di Meghan Markle, soprattutto dopo le dichiarazioni della sorella di Joe Biden, fa scoppiare la polemica sui giornali e c’è già chi, dai piani alti, lancia un monito al principe Carlo Non è di certo la prima volta che si sente parlare della possibilità di Meghan Markle come First Lady. Come non è la prima volta che la duchessa prova a far parlare di sé attraverso il suo intervento diretto su questioni di natura politica come i permessi genitoriali in America che sono a discrezione dell’azienda dove si lavora. Adesso ad alimentare ulteriormente queste voci sono state le dichiarazioni della sorella di Joe Biden, Valerie Biden Owens, la quale ha affermato che sarebbe meraviglioso se la duchessa del Sussex decidesse di ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 13 maggio 2022) Il susseguirsi di voci sulla possibilità di una corsadiMarkle, soprattutto dopo le dichiarazioni della sorella di Joe Biden, fa scoppiare la polemica sui giornali e c’è già chi, dai piani alti, lancia un monito al principe Carlo Non è di certo la prima volta che si sente parlare della possibilità diMarkle come First Lady. Come non è la prima volta che la duchessa prova a far parlare di sé attraverso il suo intervento diretto su questioni di natura politica come i permessi genitoriali in America che sono a discrezione dell’azienda dove si lavora. Adesso ad alimentare ulteriormente queste voci sono state le dichiarazioni della sorella di Joe Biden, Valerie Biden Owens, la quale ha affermato che sarebbe meraviglioso se la duchessa del Sussex decidesse di ...

