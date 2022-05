(Di venerdì 13 maggio 2022)9 / 20 NOVEMBRE 2022LEALLA 28°DEL! Annunciate le date della 28°delche avrà luogo dal 9 al 20 novembre 2022. Ilpiù longevo della Capitale, il primo in Italia dedicato alle cinematografie del Mediterraneo, si svolgerà in presenza a Roma e anche online. Dodici giorni dedicati alla diffusione del cinema Mediterraneo e Mediorientale e non solo. Meeting professionali, masterclass nelle università, incontri con giovani autori e maestri del cinema, letteratura e forum di approfondimento su temi brucianti del nostro tempo arricchiranno un programma tradizionalmente attento alle istanze del presente. Come ...

Advertising

CinemApp_Cinema : MedFilm Festival 2022, si aprono le iscrizioni alle - mymovies : MedFilm Festival 2022, si aprono le iscrizioni alle - ANSA_med : MedFilm Festival, XXVIII edizione sarà dal 9 al 20 novembre. Iscrizioni aperte fino al 30/7, elenco opere non oltre… - ANSA_med : MedFilm Festival, XXVIII edizione sarà dal 9 al 20 novembre -

RomaDailyNews

2022, si aprono le iscrizioni alle 28.ma edizione. Aperte le iscrizioni dei film alche prenderà il via a Roma in streaming dal prossimo 9 ...Ilha annunciato la sua XXVIII edizione dal 9 al 20 novembre 2022 a Roma, sia in presenza sia online. Saranno "dodici giorni dedicati alla diffusione del cinema mediterraneo e ... MEDFILM festival, aperte le iscrizioni per la 28ma edizione - RomaDailyNews Directed by Hala Galal, the film ‘From Cairo’ won the jury award during the 12th edition of the Malmo Arab Film Festival.Siamo lieti di annunciare la 28° edizione del MEDFILM festival che avrà luogo dal 9 al 20 novembre 2022. Il festival più longevo della Capitale, il primo in Italia dedicato alle cinematografie del Med ...