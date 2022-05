Maurizio Costanzo Show, la domanda del conduttore a Manuel Bortuzzo: “Che fine ha fatto la tua curiosa fidanzata?”. Le reazioni su Twitter (Di venerdì 13 maggio 2022) Manuel Bortuzzo, mercoledì 11 maggio, è stato ospite del Maurizio Costanzo Show. Durante la puntata, Maurizio Costanzo ha parlato con il nuotatore della bella amicizia nata all’interno del Grande Fratello Vip con Aldo Montano, presente tra gli ospiti: “È stato molto bello vedere la vostra unione”, ha detto il giornalista. Come immaginabile, non è mancato lo spazio dedicato al gossip. “Che fine ha fatto la tua curiosa fidanzata?”, ha continuato Costanzo. Bortuzzo ha risposto: “L’ho lasciata, lei fa la vita sua, io faccio la vita mia”. Tra gli applausi del pubblico ha poi aggiunto: “Sì, l’ho lasciata io. A 20 anni gli amori vanno e vengono”. Su Twitter, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022), mercoledì 11 maggio, è stato ospite del. Durante la puntata,ha parlato con il nuotatore della bella amicizia nata all’interno del Grande Fratello Vip con Aldo Montano, presente tra gli ospiti: “È stato molto bello vedere la vostra unione”, ha detto il giornalista. Come immaginabile, non è mancato lo spazio dedicato al gossip. “Chehala tua?”, ha continuatoha risposto: “L’ho lasciata, lei fa la vita sua, io faccio la vita mia”. Tra gli applausi del pubblico ha poi aggiunto: “Sì, l’ho lasciata io. A 20 anni gli amori vanno e vengono”. Su, ...

Advertising

fanpage : 'Le sarebbe piaciuto alla ragazza fare la passerella' Queste le parole di Maurizio Costanzo, alle quali risponde pr… - cossky666 : RT @LauraPili5: @Parpiglia Seguo Maurizio Costanzo da 20 anni...ebbene si non sono una giovincella...ieri è stata l'ultima per me ...indece… - dena6978 : @iPhaele Però si arrabbia per 'zia Armanda' ma andasse in pensione e si portasse anche suo marito dopo lo schifo de… - nicaeafidelis : RT @diredonnait: Lulù Selassié, una senatrice in sua difesa per lo scherno di Maurizio Costanzo - Vassili10480183 : @SOLEILBRILLA Che io sappia, gli intellettuali degni di rispetto non vanno al Maurizio Costanzo da anni. -