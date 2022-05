Mario Draghi | ' Il Sud deve essere protagonista | basta ai pigri pregiudizi'

Advertising

AndreaMarcucci : Con il viaggio negli USA, autorevolezza e credibilità dell’Italia è cresciuta. Da Mario Draghi sempre posizioni giu… - La7tv : #ottoemezzo @marcotravaglio commenta le parole del premier Mario #Draghi sulla #guerra in #Ucraina dopo l'incontro… - AmbasciataUSA : Il resoconto congiunto dell'incontro bilaterale tra il @POTUS Biden e il Presidente del Consiglio Mario Draghi… - Bradipo_rapido : RT @rivalta_danilo: @MarcoRizzoPC Lei probabilmente non ha visto il video della premiazione a Draghi da parte dell’Atlantic Council. Io l’h… - PulcinoRossoner : RT @dariodangelo91: 1/12 Nella notte italiana, Mario #Draghi ha ricevuto un prestigioso premio dall'Atlantic Council, uno dei più important… -

Così il presidente del Consiglio, intervenendo al Forum "Verso Sud" in corso a Sorrento. "Questo è lo spirito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che destina almeno il 40% dei ...AGI - Dopo la prima visita ufficiale dia Washington, arrivano conferme di un rapporto solidissimo tra l'Italia e gli Stati Uniti, e una visione comune sul conflitto in Ucraina. 'Le nostre nazioni sono unite in modo forte, e la ...Roma, 13 mag – “Dobbiamo procedere rapidamente con l’agenda di riforme concordata con l’Ue per non perdere accesso ai finanziamenti e superare le fragilità strutturali che hanno rallentato la crescita ...E' il concetto ribadito dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel suo intervento al Forum 'Verso Sud', in corso a Sorrento. 'Per cui - ha aggiunto Draghi - acceleriamo lo sviluppo dell'energia ...