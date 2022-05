Mario Acampa: all’Eurovision è già nata una star (Di venerdì 13 maggio 2022) all’Eurovision 2022 si è già distinto, per talento e prontezza, Mario Acampa. Chi è Mario Acampa? Classe 1987, Mario è un attore ed è laureato in Giurisprudenza. Il torinese è noto al pubblico per aver condotto ‘La Banda dei FuoriClasse’. Il suo ruolo all’Eurovision Il famoso attore è la voce dello Junior Eurovision Song Contest. Tutti, entusiasmati dalla sua conduzione, lo hanno sommerso di complimenti. Il giovane, a tal proposito, afferma: “I social sono un mezzo rischioso perché quando ti esponi può succedere di tutto , ma l’incredibile ondata di messaggi e il calore di persone che non conosco mi hanno sorpreso ed emozionato e poi questa richiesta di dare un quiz show su Rai 1 a Mario Acampa che dire…è il sogno di ... Leggi su zon (Di venerdì 13 maggio 2022)2022 si è già distinto, per talento e prontezza,. Chi è? Classe 1987,è un attore ed è laureato in Giurisprudenza. Il torinese è noto al pubblico per aver condotto ‘La Banda dei FuoriClasse’. Il suo ruoloIl famoso attore è la voce dello Junior Eurovision Song Contest. Tutti, entusiasmati dalla sua conduzione, lo hanno sommerso di complimenti. Il giovane, a tal proposito, afferma: “I social sono un mezzo rischioso perché quando ti esponi può succedere di tutto , ma l’incredibile ondata di messaggi e il calore di persone che non conosco mi hanno sorpreso ed emozionato e poi questa richiesta di dare un quiz show su Rai 1 ache dire…è il sogno di ...

accounttempora1 : Mario Acampa chiaramente l'uomo più fortunato del mondo. #Eurovision #Eurovision2022 #ESC2022 #escita - RobRuggio : Intanto Mario Acampa è un figo di dio, poi si ama sempre Cornelia - darkap89 : Ma un programma per Mario Acampa su Rai2 no? Fortissimo nelle conferenze, con lui c'è sempre qualche momento memora… - ecodeituoipassi : anche mario acampa in ginocchio per la svedese giusto così - ZoomMagazineIT : Mario Acampa: “All’Eurovision 2022 è nata una stella” -

