Marine Le Pen: 'Tre presidenziali bastano, non correrò di nuovo' (Di venerdì 13 maggio 2022) Marine Le Pen, candidata all'Eliseo con Rassemblement National Parigi, 13 maggio 2022 - Non ci sarà una quarta volta. Marine Le Pen fa sapere non si ripresenterà alle presidenziali di Francia "salvo ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022)Le Pen, candidata all'Eliseo con Rassemblement National Parigi, 13 maggio 2022 - Non ci sarà una quarta volta.Le Pen fa sapere non si ripresenterà alledi Francia "salvo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Francia, Marine Le Pen non si ricandiderà: 'Tre presidenziali bastano' #ANSA - Moixus1970 : RT @tempoweb: Game over per Marine #LePen: niente più candidature alle #elezioni presidenziali #francia #13maggio #iltempoquotidiano https… - LuigiAssecasa : RT @fattoquotidiano: L'annuncio di Marine #LePen: 'Non mi candiderò più alle Presidenziali' [LEGGI] - Swiety000 : RT @tempoweb: Game over per Marine #LePen: niente più candidature alle #elezioni presidenziali #francia #13maggio #iltempoquotidiano https… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: L'annuncio di Marine #LePen: 'Non mi candiderò più alle Presidenziali' [LEGGI] -