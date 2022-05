Maria Teresa Ruta, il matrimonio a sorpresa del figlio Gian Amedeo: la dedica su Instagram (Di venerdì 13 maggio 2022) Momento di grande festa per Maria Teresa Ruta, che nei giorni scorsi ha celebrato il matrimonio di suo figlio Gian Amedeo: quest’ultimo ha deciso di convolare a nozze con la sua fidanzata Francesca organizzando tutto in segreto, e alla fine è stata proprio sua madre a dare la lieta novella sui social, pubblicando alcune foto bellissime. Gian Amedeo Goria, le nozze con Francesca Non è facile sposarsi a sorpresa, soprattutto quando si è “figli di”. Ma Gian Amedeo ci è riuscito, e ha regalato un’emozione bellissima alla sua famiglia: il suo desiderio, condiviso dalla compagna Francesca, era quello di dare vita ad una cerimonia semplice e intima, che potesse essere vissuta nel massimo ... Leggi su dilei (Di venerdì 13 maggio 2022) Momento di grande festa per, che nei giorni scorsi ha celebrato ildi suo: quest’ultimo ha deciso di convolare a nozze con la sua fidanzata Francesca organizzando tutto in segreto, e alla fine è stata proprio sua madre a dare la lieta novella sui social, pubblicando alcune foto bellissime.Goria, le nozze con Francesca Non è facile sposarsi a, soprattutto quando si è “figli di”. Maci è riuscito, e ha regalato un’emozione bellissima alla sua famiglia: il suo desiderio, condiviso dalla compagna Francesca, era quello di dare vita ad una cerimonia semplice e intima, che potesse essere vissuta nel massimo ...

