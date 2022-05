Mara Venier al centro del gossip dopo la mancata intervista a Manuel Bortuzzo (Di venerdì 13 maggio 2022) Nelle scorse ora Mara Venier è finita al centro del gossip per il mancano invito a ‘Domenica In’ di Manuel Bortuzzo. dopo tempo la RAI ha deciso di produrre un film proprio sulla storia del Bortuzzo, ‘Rinascere‘. Cosa c’entra con tutto questo la Venier? Il giovane doveva essere ospite a ‘Domenica In’ per parlare proprio Leggi su gossivip.myblog (Di venerdì 13 maggio 2022) Nelle scorse oraè finita aldelper il mancano invito a ‘Domenica In’ ditempo la RAI ha deciso di produrre un film proprio sulla storia del, ‘Rinascere‘. Cosa c’entra con tutto questo la? Il giovane doveva essere ospite a ‘Domenica In’ per parlare proprio

Advertising

trash_italiano : Qualcuno metta nello spazio degli spagnoli Mara Venier che dice: “lei dovrebbe portare rispetto per l’Eurovision. P… - procras91428841 : RT @amaricord: Pensando intensamente a Mara Venier in questo momento da casa mentre guarda il suo Achille #Eurovision #ESCita - ItsmeGioia : RT @amaricord: Pensando intensamente a Mara Venier in questo momento da casa mentre guarda il suo Achille #Eurovision #ESCita - FebyTH : RT @amaricord: Pensando intensamente a Mara Venier in questo momento da casa mentre guarda il suo Achille #Eurovision #ESCita - giuliaforpeace : RT @Iperborea_: Adesso deve succedere una cosa, una sola: Mara Venier che invita Lulù a Domenica In e dice “Je sarebbe piaciuto a quel raga… -