Maneskin | ritornano oggi con il nuovo singolo “Supermodel” | presentato in anteprima alla finale dell’Eurovision 2022?

(Di venerdì 13 maggio 2022) I, fenomeno rock mondiale, tornanocon il”, scritto a Los Angeles e prodotto dall’acclamato produttore Max Martin (The Weeknd, Coldplay, Lady Gaga) e dal suo team . La band ha inoltre appena raggiunto quota 1 Miliardo di stream per la loro hit “Beggin’”. “”, dal sound tipicamente californiano e un groove modern rock contagioso, è la nuova, straordinaria prova di maturazione da parte di una band in inarrestabile evoluzione, che continua di volta in volta a definire una propria identità rock’n’roll inimitabile. I Måneskin hanno sviluppato il concept del brano ispirati da una serie di personaggi che hanno incontrato vivendo a Los Angeles., domani sera con il...

Advertising

20AGU5T : e quando ritornano i maneskin su quello stage e fanno impazzire l'intero pubblico then what #EUROVISION -

L'anno scorso, infatti, a Rotterdam hanno trionfato Icon la loro " Zitti e buoni ": la giovane band italiana lo stesso anno ha vinto il Festival di Sanremo, guadagnando di diritto l'...Però non farete mica come Elio e le Storie Tese che hanno annunciato lo scioglimento ma poi ogni tre per dueinsieme "Mai prevedere il futuro, preparatevi a festeggiare il 50esimo della ...Gigliola Cinquetti ritorna all’Eurovision Song Contest nella serata finale. La sua “Non ho l’età (per amarti)” ha segnato un inizio nella storia della canzone da ...13 mag 2022 - La band torna con "Supermodel", con lo zampino dei produttori di Britney e Maroon 5: come suona.