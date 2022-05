Maneskin, nuova canzone Supermodel: testo, traduzione, significato, di cosa parla, video (Di venerdì 13 maggio 2022) I Maneskin hanno pubblicato Supermodel, una nuova canzone che certamente diventerà presto un tormentone! Ecco tutto quello che c’è da sapere sul brano. I Maneskin sono tornati con un nuovo brano che promette di fare nuovamente scintille. Live alla finalissima dell’Eurovision 2022 al Pala Olimpico di Torino, la canzone si chiama Supermodel e nel giorno... Leggi su donnapop (Di venerdì 13 maggio 2022) Ihanno pubblicato, unache certamente diventerà presto un tormentone! Ecco tutto quello che c’è da sapere sul brano. Isono tornati con un nuovo brano che promette di faremente scintille. Live alla finalissima dell’Eurovision 2022 al Pala Olimpico di Torino, lasi chiamae nel giorno...

Advertising

deserverose : la canzone nuova dei maneskin non è tanto male devo dire - harrymirtillo : oddio è uscita la nuova canzone dei maneskin - Gigithebeast1 : RT @lennywasarocker: - Hai ascoltato la nuova canzone dei Maneskin? - No, non ho voglia di farmi visitare dall'otorino perche mi è andato a… - UgoBaroni : ???? @thisismaneskin tornano sul palco con la nuova canzone #SUPERMODEL #Maneskin ?#ESC2022, il #14maggio @RaiUno… - SPYit_official : Giorgia Soleri: “Mi hanno detto che sono la nuova Alda Merini”. La fidanzata di Damiano pubblica un libro di poesie… -