Maneskin | la band rock lancia il nuovo singolo Supermodel

(Di venerdì 13 maggio 2022) Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan regalano ai fan una nuova canzone in vista del tour mondiale ed ...

Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan regalano ai fan una nuova canzone in vista del tour mondiale ed ...... è la nuova, straordinaria prova di maturazione da parte di unain inarrestabile evoluzione, che continua di volta in volta a definire una propria identità rock'n'roll inimitabile. I...Maneskin, Supermodel: significato e testo della canzone, leggi la traduzione e di cosa parla il nuovo singolo della band ...I Maneskin tornano con il singolo "Supermodel", prodotto dall'acclamato produttore di The Weeknd, Coldplay e Lady Gaga, Max Martin. Il nuovo brano della band romana, dal sound tipicamente californiano ...