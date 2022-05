Manchester United | Ronaldo | “Ten Hag avrà bisogno di tempo”

(Di venerdì 13 maggio 2022) “Siamo tutti felici ed emozionati, sia come tifosi che come giocatori. Dobbiamo credere che il prossimo anno potremo vincere titoli. So che è un allenatore esperto che ha fatto un gran lavoro all’Ajax, ora dobbiamo dargli”. Queste le dichiarazioni di Cristianoche parla così di Erik Ten Hag, nuovo allenatore del. Dichiarazioni che sembrano preludere alla permanenza del portoghese a, nonostante le molte voci su un addio imminente. SportFace.

Cristiano Ronaldo accoglie il nuovo tecnico del, ma mette in guardia tifosi e media: "dobbiamo dargli tempo" Cristiano Ronaldo commenta con soddisfazione l'arrivo di Ten Hag al. Di seguito le sue dichiarazioni. "...Commenta per primo Andando oltre le voci di un suo possibile addio al, Cristiano Ronaldo ha parlato così dell'arrivo di Erik ten Hag sulla panchina dei Red Devils: 'Siamo tutti felici ed emozionati, sia come tifosi che come giocatori. Dobbiamo credere ...CR7 ha parlato per la prima volta pubblicamente dell'arrivo di Ten Hag allo United Per la prima volta da quando il Manchester United ha annunciato che sarà Erik ten Hag l’allenatore del prossimo anno, ...Secondo quanto riportato da Sky Sport, Manchester United e Arsenal sarebbero sulle tracce di Paulo Dybala, in uscita dalla Juve ...