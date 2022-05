Manchester United, Ronaldo: 'Felice per l'arrivo di ten Hag. Speriamo di vincere assieme' (Di venerdì 13 maggio 2022) Cristiano Ronaldo Manchester, 13 maggio 2022 - È ormai vicino l'epilogo di una stagione fallimentare, condita dalla mancata qualificazione alla prossima Uefa Champions League . Il Manchester United ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Cristiano, 13 maggio 2022 - È ormai vicino l'epilogo di una stagione fallimentare, condita dalla mancata qualificazione alla prossima Uefa Champions League . Il...

Advertising

Suliman1984ss : RT @SkySport: Manchester United, Ronaldo accoglie ten Hag: 'Felice del suo arrivo, ma diamogli tempo' #SkySport #PremierLeague #PL #SkyPrem… - SkySport : Manchester United, Ronaldo accoglie ten Hag: 'Felice del suo arrivo, ma diamogli tempo' #SkySport #PremierLeague… - Nelluzzomilo : RT @Il_TerzoUomo: NUOVA PUNTATA L’analisi della finale di Coppa Italia (Juventus vs. Inter 2 - 4 dts), il nostro giudizio sulla stagione… - IgorMenegazzi2 : @__voorpret Ne ho una del Manchester United del 2009 e una del Chelsea 2016 - Skysurfer72 : @BertheCharenton @orahounbelnick Beh, non andò bene allo United insomma… 4 gol e 12 assist in una stagione del Manchester pietosa -