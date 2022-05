Mahmood e Blanco vincono il Best Lyrics Award all’Eurovision Song Contest. La reazione di Damiano dei Maneskin: “Ci stiamo abituando” (Di venerdì 13 maggio 2022) A un giorno dalla finale di Eurovision Song Contest, val bene ricordare che per Mahmood e Blanco, in gara per l’Italia con Brividi, è già arrivato un riconoscimento. I due artisti sono stati premiati per il Best Lyrics Award, relativo al testo più bello in gara. Non è la prima volta che capita all’Italia. L’anno scorso a vincere erano stati i Måneskin con Zitti e buoni, brano che, poi, è arrivato alla vittoria finale. Damiano, la voce della band romana, su Twitter ha postato una foto di Mahmood e Blanco, commentando: “Ci stiamo abituando”. Intanto Spotify ha comunicato che Brividi è la canzone più ascoltata nella maggior parte dei paesi partecipanti all’Eurovision, 28 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) A un giorno dalla finale di Eurovision, val bene ricordare che per, in gara per l’Italia con Brividi, è già arrivato un riconoscimento. I due artisti sono stati premiati per il, relativo al testo più bello in gara. Non è la prima volta che capita all’Italia. L’anno scorso a vincere erano stati i Måneskin con Zitti e buoni, brano che, poi, è arrivato alla vittoria finale., la voce della band romana, su Twitter ha postato una foto di, commentando: “Ci”. Intanto Spotify ha comunicato che Brividi è la canzone più ascoltata nella maggior parte dei paesi partecipanti, 28 ...

