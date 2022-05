Ma vaff | Paolo Del Debbio sbotta contro la giornalista russa

Advertising

infoitinterno : «Ma vaff…»: la lite tra Paolo Del Debbio e la giornalista russa a Diritto e Rovescio – Il video - news_mondo_h24 : “Ma vaff…” lite tra Paolo del Debbio e la giornalista russa - PaoloLeChat : Ho rischiato di prenderle da un'infermiera Ah la signora Cognomen Tina avrà un alito profumatissimo Eh? Beh la sign… -

Altissima tensione a Dritto e Rovescio , il programma condotto daDel Debbio su Rete 4. Il tutto nella puntata andata in onda nella serata di ieri, giovedì 12 maggio. La lite è stata tra il padrone di casa, Del Debbio appunto, e una new - entry del filo - ...A Diritto e Rovescio su Rete 4 è andata in scena una lite in diretta tra il conduttoreDel Debbio e la giornalista russa Yulia Vityazeva. La cronista dell'agenzia Newsfront ha criticato la bandiera ucraina portata da alcuni ospiti nel pubblico: "I vostri ospiti che stanno lì nel ...Furibonda lite in diretta tra Paolo Del Debbio e la giornalista russa Yulia Vityazeva ospite del suo programma Dritto e rovescio. Tutto è iniziato quando la giornalista dell'agenzia Newsfront, in ...A dritto e rovescio il programma di Del Debbio il conduttore si infervora con una giornalista russa e si fa scappare un vaffa.