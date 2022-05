Ma Toninelli non ha altro da fare che stare su TikTok a commentare la lite tra Sgarbi e Mughini? | VIDEO (Di venerdì 13 maggio 2022) Sul suo profilo TikTok, il senatore del Movimento 5 Stelle ed ex ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli si diletta a commentare notizie spiegandone il senso in VIDEOclip di pochi secondi nonostante andrebbero sviscerate in maniera ben più approfondita. Ma tra un aggiornamento sulla cybersicurezza e un attacco a Calenda per le critiche al Metaverso, spunta un VIDEO di 5 giorni fa in cui fa una sorta di “reaction” alla lite tra Sgarbi e Mughini al Maurizio Costanzo Show. Danilo Toninelli, proboviro del Movimento 5 stelle e TikToker pic.twitter.com/YnWrIrygLK — Pietro Salvatori (@PietroSalvatori) May 13, 2022 Ma Toninelli non ha altro da fare che ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) Sul suo profilo, il senatore del Movimento 5 Stelle ed ex ministro delle Infrastrutture Danilosi diletta anotizie spiegandone il senso inclip di pochi secondi nonostante andrebbero sviscerate in maniera ben più approfondita. Ma tra un aggiornamento sulla cybersicurezza e un attacco a Calenda per le critiche al Metaverso, spunta undi 5 giorni fa in cui fa una sorta di “reaction” allatraal Maurizio Costanzo Show. Danilo, proboviro del Movimento 5 stelle eer pic.twitter.com/YnWrIrygLK — Pietro Salvatori (@PietroSalvatori) May 13, 2022 Manon hadache ...

neXtquotidiano : Ma Toninelli non ha altro da fare che stare su TikTok a commentare la lite tra #Sgarbi e Mughini? | VIDEO - ellispaper : Toninelli che fa la Giallappa's muta su Mughini-Sgarbi questa non è benzina questo è trinitrotoluene - agnello_sabrina : RT @francocamerlen1: @giorgio_gori Cova vuol dire populista,non dare le autostrade a privati,come le ferrovie,elettrodotti,per ultimo anche… - ArmandoTorregg1 : @aciapparoni Toninelli non puoi odiarlo e troppo comico e da cinepanettone - Maria11688076 : RT @tdrclaudio: Conte scatenato contro Draghi..non ci sono bastati i vari di Battista ,Lezzi ,Taverna,Toninelli… -