“Ma quindi è fidanzata”. La vip italiana allo scoperto: lei 26 anni, lui 55 (Di venerdì 13 maggio 2022) Ha lasciato l’Isola dei Famosi per motivi molto seri, ma ora finalmente ha potuto ritrovare il sorriso, visto che ha un nuovo fidanzato. O meglio, è stata adesso svelata la sua identità e soprattutto è stata la stessa ragazza a mostrarlo per la prima volta sul suo social network. Ha dato vita infatti ad alcune storie Instagram e in una di queste si è immortalata insieme al suo partner. Lo ha baciato con grande amore e ha scritto come didascalia: “Ti amo”. Stiamo parlando di Patrizia Bonetti. Prima di dirvi chi è il nuovo fidanzato di Patrizia Bonetti dell’Isola dei Famosi, lei era appunto tornata in studio da Ilary Blasi dopo che si era ustionata ed era stata costretta a lasciare il reality show. E aveva detto: “Sto bene mi sono ripresa finalmente, sto molto bene sono contenta di essere qui stasera. Ci tenevo tanto, era un’avventura che era da tempo che volevo fare. Ma gli incidenti ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 13 maggio 2022) Ha lasciato l’Isola dei Famosi per motivi molto seri, ma ora finalmente ha potuto ritrovare il sorriso, visto che ha un nuovo fidanzato. O meglio, è stata adesso svelata la sua identità e soprattutto è stata la stessa ragazza a mostrarlo per la prima volta sul suo social network. Ha dato vita infatti ad alcune storie Instagram e in una di queste si è immortalata insieme al suo partner. Lo ha baciato con grande amore e ha scritto come didascalia: “Ti amo”. Stiamo parlando di Patrizia Bonetti. Prima di dirvi chi è il nuovo fidanzato di Patrizia Bonetti dell’Isola dei Famosi, lei era appunto tornata in studio da Ilary Blasi dopo che si era ustionata ed era stata costretta a lasciare il reality show. E aveva detto: “Sto bene mi sono ripresa finalmente, sto molto bene sono contenta di essere qui stasera. Ci tenevo tanto, era un’avventura che era da tempo che volevo fare. Ma gli incidenti ...

