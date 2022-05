M5s | fuoco amico e bocciatura per Ferrara l' anti-Usa Commissione Esteri | si apre la nuova sfida Conte-Di Maio

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 13 maggio 2022) Gianlucanon sarà il nuovo presidente delladel Senato in quota M5s. Bruciata in meno di 24 ore la candidatura del senatore-americano, che definiva Obama e Bush i "peggiori terroristi di sempre". All’ora di pranzo, - si legge sul Corriere della Sera -gioca l’ultima carta per difendere la presidenza, a cui sembrava destinato al posto di Vito Petrocelli. «Ho sempre condannato l’inaccettabile aggressione russa». E ancora: «Io filorusso? Chi lo dice mi offende e mi diffama». Qualche ora dopo, il muro eretto in difesa della sua designazione cede alche arriva dai partiti della maggioranza e dall’interno del Movimento. E il senatore pentastellato alza bandiera bianca: "Non mi candido alla presidenza della". Segui su ...