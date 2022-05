M5s | bocciato Ferrara l' anti-americano Esteri | sfida Conte-Di Maio

(Di venerdì 13 maggio 2022) Gianlucanon sarà il nuovo presidente della Commissionedel Senato in quota M5s. Bruciata in meno di 24 ore la candidatura del senatore, che definiva Obama e Bush i "peggiori terroristi di sempre". All’ora di pranzo, - si legge sul Corriere della Sera -gioca l’ultima carta per difendere la presidenza, a cui sembrava destinato al posto di Vito Petrocelli. «Ho sempre condannato l’inaccettabile aggressione russa». E ancora: «Io filorusso? Chi lo dice mi offende e mi diffama». Qualche ora dopo, il muro eretto in difesa della sua designazione cede al fuoco che arriva dai partiti della maggioranza e dall’interno del Movimento. E il senatore pentastellato alza bandiera bianca: "Non mi candido alla presidenza della Commissione". Segui su affaritaliani.it

Advertising

kokonews5 : #Gratteri bocciato dal CSM alla direzione antimafia. #Csm #Cartabia #Mafia #Giustizia #Ucraina #Mariupol #Azov… - fradanilo62 : Superbonus, Santillo (M5s): “Draghi l’ha bocciato? Ha preso una cantonata. Non credo sia in malafede ma mal consigl… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: SUPERBONUS “Le critiche di Draghi al superbonus del 110%? Penso che lui abbia preso una cantonata', risponde così il… - Massimo22185550 : RT @fattoquotidiano: SUPERBONUS “Le critiche di Draghi al superbonus del 110%? Penso che lui abbia preso una cantonata', risponde così il… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: SUPERBONUS “Le critiche di Draghi al superbonus del 110%? Penso che lui abbia preso una cantonata', risponde così il… -

Il Giornale d'Italia

Quello proposto da deputati di LeU, Pd,e Iv, modificava l'articolo 57 per evitare che (come ... Italiail presidenzialismo di Meloni, pesano le assenze tra Lega e Forza Italia Giulia Merlo ...... è statocon una mossa sciagurata e vigliacca da parte del gruppo PD -ed altri. E' evidente che a questi partiti, non frega nulla di concedere al POPOLO il diritto di scelta diretta del ... Conte bocciato dai sondaggi: il crollo del MoVimento 5 Stelle Il Partito Democratico che vota con i Cinquestelle per provare a bloccare lo spostamento di 150 milioni di euro dalle bonifiche a Taranto alla produzione d’acciaio Una scelta che «nasce solo dalla vo ...Un nuovo Ferro di Cavallo, poco più piccolo dell'attuale. Sarà identico a quello da demolire il nuovo edificio voluto dal centrodestra all'esito della due giorni di Consiglio comunale in cui Masci e c ...