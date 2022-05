M O | Fico | vergognose cariche su corteo funebre Shireen Abu Akleh

(Di venerdì 13 maggio 2022) "Oggi si sono svolti i funerali diAbu, giornalista palestinese di Al Jazeera uccisa mentre svolgeva la sua professione di cronista in Cisgiordania, nel campo profughi di Jenin durante ...

Lo scrive su facebook il presidente della Camera, Roberto Fico. "La morte di Shireen Abu Akleh - prosegue- lascia l'ennesima ferita su un territorio martoriato da un eterno e insopportabile conflitto."