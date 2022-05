Lutto choc nel calcio: Salazar trovato morto nel bagagliaio della sua auto, aveva solo 33 anni (Di venerdì 13 maggio 2022) Il calcio messicano è sotto shock per la morte improvvisa di Antonio “Hulk” Salazar, ex calciatore del Chivas, che ha gettato nello sconforto tutti i supporters della squadra e non solo. A dare notizia dell’assurdo decesso le autorità messicane, che hanno fatto sapere di aver ritrovato il corpo senza vita del 33enne nel bagagliaio del L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Ilmessicano è sotto shock per la morte improvvisa di Antonio “Hulk”, ex calciatore del Chivas, che ha gettato nello sconforto tutti i supporterssquadra e non. A dare notizia dell’assurdo decesso lerità messicane, che hanno fatto sapere di aver riil corpo senza vita del 33enne neldel L'articolo

Advertising

infoitcultura : Lutto sconvolgente a Vite al Limite, enorme choc per Lisa: come sta e cos’è successo - zazoomblog : Lutto sconvolgente a Vite al Limite enorme choc per Lisa: come sta e cos’è successo - #Lutto #sconvolgente #Limite… -