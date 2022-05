Lulù si prende la rivincita a Verissimo. Anticipazioni e ospiti del 14 Maggio (Di venerdì 13 maggio 2022) Ritorna Verissimo con l’appuntamento settimanale tanto atteso di Canale 5. Silvia Toffanin intervisterà ospiti molto importanti durante questa puntata. Scopriamo subito chi sono gli ospiti di Verissimo nella puntata del 14 Maggio 2022. Leggi anche: Dove vedere la replica di Verissimo Lulù Selassié si prende la rivincita a Verissimo Sabato 14 Maggio, alle ore 16.30 su Canale 5 arriva Lulù Selassié. L’ex finalista del Grande Fratello Vip 6 ritorna da Silvia Toffanin per raccontare la sua verità sulla fine della relazione con Manuel Bortuzzo. Dopo l’ospitata al Maurizio Costanzo Show dell’ex ragazzo, che ha generato tantissime polemiche, la fatina avrà la possibilità di dire che ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 13 maggio 2022) Ritornacon l’appuntamento settimanale tanto atteso di Canale 5. Silvia Toffanin intervisteràmolto importanti durante questa puntata. Scopriamo subito chi sono glidinella puntata del 142022. Leggi anche: Dove vedere la replica diSelassié silaSabato 14, alle ore 16.30 su Canale 5 arrivaSelassié. L’ex finalista del Grande Fratello Vip 6 ritorna da Silvia Toffanin per raccontare la sua verità sulla fine della relazione con Manuel Bortuzzo. Dopo l’ospitata al Maurizio Costanzo Show dell’ex ragazzo, che ha generato tantissime polemiche, la fatina avrà la possibilità di dire che ...

Advertising

infoitcultura : Lulù si prende la rivincita a Verissimo. Anticipazioni e ospiti del 14 Maggio - tuttopuntotv : Lulù si prende la rivincita a Verissimo. Anticipazioni e ospiti del 14 Maggio #verissimo #luluemanuel #fairylu… - miri0792 : RT @Novella_2000: Lulu Selassié, una Senatrice presenta un’interrogazione in Parlamento in sua difesa: “Episodi misogini e discriminatori”… - Karencorallo : RT @Novella_2000: Lulu Selassié, una Senatrice presenta un’interrogazione in Parlamento in sua difesa: “Episodi misogini e discriminatori”… - _99_fairy : RT @nscscriverepriv: questi sono gli articoli che vogliamo leggere. che questioni importanti come queste abbiano voce e sia data loro la gi… -

Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 13 al 15 maggio 2022 ...all'alba '5.30' a Verona Si svolge venerdì 13 maggio la manifestazione podistica '5.30' che prende ... Io e Lulù - 'Nel 1984 il ranger dell'Esercito Briggs, in compagnia di Lulu, un pastore belga, ... Io e Lulù, di Channing Tatum e Reid Carolin Lulù ha però combattuto in guerra e questa esperienza le ha lasciato molta diffidenza nei confronti degli umani: spetterà a Briggs frenare questa sua indole. Il film prende spunto da War dog: A ... ...all'alba '5.30' a Verona Si svolge venerdì 13 maggio la manifestazione podistica '5.30' che... Io e- 'Nel 1984 il ranger dell'Esercito Briggs, in compagnia di Lulu, un pastore belga, ...ha però combattuto in guerra e questa esperienza le ha lasciato molta diffidenza nei confronti degli umani: spetterà a Briggs frenare questa sua indole. Il filmspunto da War dog: A ...