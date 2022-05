Lukaku si sfoga su Instagram | parole dure nei confronti del procuratore

Advertising

Spazio Inter

L'ex capitano parla a Sky e dice Un alibi per la maggior parte dei tifosi che sisui social: '... 'Ma Inzaghi non era meglio di Conte I giocatori non erano finalmente più liberie Hakimi ...Per, secondo suggestioni, c'è stato chi si è spinto fino a immaginare un improbabile ritorno ...quale è il primo a interrogare il proprio fisico proprio in questi giorni durante i quali si... Lukaku sbotta su Instagram: lo sfogo dell'attaccante del Chelsea Non è un bel momento per Romelu Lukaku, anche oggi che l'attaccante belga compie 29 anni: ecco il suo duro sfogo social ...Un vero e proprio raptus contro un raccattapalle Lukaku sotto shock, vive un incubo: "Vede il pallone come un serpente che va verso di lui" Lukaku in crisi, il palo centrato a pochi metri dalla ...