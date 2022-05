Lukaku: “Ho chiuso la bocca e sono concentrato per aiutare il Chelsea” (Di venerdì 13 maggio 2022) Non mancano i rumors sul futuro di Romelu Lukaku. L'attaccante del Chelsea ha voluto fare chiarezza pubblicando un messaggio sui social Leggi su pianetamilan (Di venerdì 13 maggio 2022) Non mancano i rumors sul futuro di Romelu. L'attaccante delha voluto fare chiarezza pubblicando un messaggio sui social

Advertising

PianetaMilan : #Lukaku: “Ho chiuso la bocca e sono concentrato per aiutare il #Chelsea” - BandieraInter : #Lukaku contro #Pastorello? 'Non ho mai lasciato che qualcuno parlasse per me. Ho chiuso la bocca e mi sono concent… - BeanInterista : Tra l'altro. Ste scoop di mercato arrivano sempre dopo le sue parole alla fine della finale. Prima dicevano tutti c… - Antonio89704611 : @FcInterNewsit Io non l' ho guardato , ho chiuso gli occhi. Quest' anno sui rigori è un calvario...i due anni prece… - InterClubIndia : RT @fcin1908it: ESCLUSIVA Gresko: “Inter la più forte. Scudetto non chiuso. Dybala? Top è ritorno Lukaku” -