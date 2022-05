“Luigi | aspetta un attimo” Amici Costretto a interrompere le prove per un imprevisto | poi il colpo di scena

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 13 maggio 2022) A poche ore dalla finale di21pernelle. Il cantante recentemente ha fatto delle dichiarazioni che esulano dalla musica. L’allievo ha infatti ammesso di aver scoperto a 16 anni di essere malato di diabete: “Se io mi faccio prendere dall’adrenalina o da altre emozioni, incide sulla glicemia. Per questo io spesso devo stare relax, l’adrenalina non fa fare effetto all’insulina. Anche se sono seduto, c’è tensione”., per il quale c’è stato un momento into durante ledella finale, prevista per domenica 15 maggio, ha anche avuto una discussione con Alex: “C’è stato un distacco ma non lo sto vivendo male, sto andando avanti. Noto che rimarca sempre determinate cose, fa delle frecciatine”. Poi per i due è arrivata notizia ...