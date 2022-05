Lotta alla precarietà. Con certe imprese è una battaglia persa. Stoccata di Orlando a Bonomi. Per il ministro l’esempio è Madrid (Di venerdì 13 maggio 2022) Andrea Orlando ritorna a provocare la Confindustria di Carlo Bonomi. Dopo la polemica furibonda scatenata dalla proposta del ministro del Lavoro dem di subordinare gli aiuti alle aziende a quegli imprenditori che rinnovano i contratti e aumentano i salari, Orlando punzecchia Bonomi sulla riforma del mercato con cui Pedro Sanchez ha dichiarato guerra alla precarietà. Orlando punzecchia Bonomi sulla riforma del mercato con cui Sanchez ha dichiarato guerra alla precarietà. Riforma che i sindacati di casa nostra invocano a gran voce. Quando si parla della riforma del mercato del lavoro in Spagna, dice Orlando, “si tralascia il fatto che c’è una lieve differenza nella ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 13 maggio 2022) Andrearitorna a provocare la Confindustria di Carlo. Dopo la polemica furibonda scatenata dproposta deldel Lavoro dem di subordinare gli aiuti alle aziende a quegli imprenditori che rinnovano i contratti e aumentano i salari,punzecchiasulla riforma del mercato con cui Pedro Sanchez ha dichiarato guerrapunzecchiasulla riforma del mercato con cui Sanchez ha dichiarato guerra. Riforma che i sindacati di casa nostra invocano a gran voce. Quando si parla della riforma del mercato del lavoro in Spagna, dice, “si tralascia il fatto che c’è una lieve differenza nella ...

Advertising

ilpost : Ha chiuso Telejato, la tv siciliana nota per la sua lotta alla mafia - LeandroSimeone : RT @Idonei_INL: Il viterbese, così come altre 405 zone in Italia, sarebbero a fortissimo rischio #caporalato. Assumere #ispettori del lavor… - elisabettap38 : RT @LaNotiziaTweet: Lotta alla precarietà. Con certe imprese è una battaglia persa. Stoccata di Orlando a Bonomi. Per il ministro l’esempio… - FutureBrain3 : 4/ Secondo il “Global Land Outlook”, un report della Convenzione delle Nazioni Unite dedicata alla lotta contro la… - LaNotiziaTweet : Lotta alla precarietà. Con certe imprese è una battaglia persa. Stoccata di Orlando a Bonomi. Per il ministro l’ese… -