Lory Del Santo e Marco Cucolo si sposano dopo l’Isola dei Famosi? La verità

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 13 maggio 2022)Delconvoleranno a nozzel’esperienza di coppia aldei? Una persona molto vicina alla showgirl ha rivelato un retroscena sulla relazione trae il suo compagnoDelsi sposa con? Rocco Di Pietrantonio è stato fidanzato conDel. In un’intervista rilasciata a Nuovo Tv, il modello ha rivelato un retroscena sulla relazione della showgirl con. Nel dettaglio, Rocco ha spiegato che la sua ex non sposerà mai il suo attuale fidanzato: “Ma quale matrimonio.non si sposerà mai”. Nel proseguo dell’intervista il ...