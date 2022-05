“Lo vincerei!” | candidatura spavalda al GF Vip | la sparata gli costa cara

Leggi su ck12

(Di venerdì 13 maggio 2022) Un probabile candidato per il prossimo GF Vip esagera i toni sui social: la stroncatura arriva puntuale. Alfonso Signorini del GF Vip (fonte youtube)Il dorato mondo del gossip non perdona, e nulla sfugge all’attenzione degli appassionati di tendenze e rumors. Nelle ultime ore un volto di Canale 5 ha sollevato un autentico polverone in rete, dopo aver incautamente commentato circa la sua prossima esperienza televisiva. Si tratta di uno dei protagonisti del Trono classico di “Uomini e Donne”, il piemontese Giulio Raselli. L’ex giocatore di basket è assurto agli onori della cronaca rosa durante il corteggiamento di Giulia Cavaglia, conclusosi però con un netto rifiuto da parte della tronista. L’ex corteggiatore ha ultimamente compiuto il passo più lungo della gamba, provocando le reazioni sarcastiche e infastidite dei fan: ecco cos’è successo. Giulio Raselli al GF Vip? Il ...