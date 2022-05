Lo Juventus Stadium saluta Alessandro Del Piero – 13 maggio 2012 – VIDEO (Di venerdì 13 maggio 2022) Il 13 maggio 2012, dopo 19 stagioni in bianconero, Alessandro Del Piero disputa l’ultima partita allo Juventus Stadium Sorrisi e lacrime, il 13 maggio 2012, si mischiano in un condensato di emozioni sugli spalti dello Juventus Stadium. Dove i bianconeri celebrano il ritorno allo scudetto nella prima stagione del ciclo Conte, ma al contempo salutano il loro capitano Alessandro Del Piero dopo addirittura 19 stagioni di straordinaria militanza. L’ultima in casa di Pinturicchio coincide con un Juve-Atalanta 3-1, sfida nella quale il numero 10 sigla la sua rete numero 290 in carriera con indosso i colori bianconeri. Un dettaglio in più nel corso di una ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Il 13, dopo 19 stagioni in bianconero,Deldisputa l’ultima partita alloSorrisi e lacrime, il 13, si mischiano in un condensato di emozioni sugli spalti dello. Dove i bianconeri celebrano il ritorno allo scudetto nella prima stagione del ciclo Conte, ma al contempono il loro capitanoDeldopo addirittura 19 stagioni di straordinaria militanza. L’ultima in casa di Pinturicchio coincide con un Juve-Atalanta 3-1, sfida nella quale il numero 10 sigla la sua rete numero 290 in carriera con indosso i colori bianconeri. Un dettaglio in più nel corso di una ...

Advertising

romeoagresti : #Chiellini ha annunciato l'addio alla #Juventus ai microfoni di Mediaset: “Lunedì saluterò il mio Stadium, poi maga… - GoalItalia : 10 anni esatti da quel giorno: 'Tutti in piedi allo Stadium', l'addio di @delpieroale alla Juventus ?????? - GiovaAlbanese : #Chiellini lo ha detto: lunedì saluterà i tifosi della #Juventus giocando l'ultima gara casalinga all'Allianz Stadi… - Andreastefanon4 : @chiellini @juventusfc Ci vuole assolutamente una vittoria allo Juventus Stadium per un dignitoso congedo dai tifosi - CalcioNews24 : Il #13maggio 2012, dopo 19 stagioni in bianconero, Alessandro #DelPiero disputa l’ultima partita allo Juventus Stad… -