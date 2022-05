LIVE MotoGP, GP Francia 2022 in DIRETTA: dalle 09.55 la FP1, Bagnaia pronto della sfida (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.46: Di interesse, a conclusione, quello che potrà fare l’Aprilia. L’iberico Aleix Espargaró, terzo a Jerez, è il più immediato inseguitore di Quartararo nella graduatoria generale (-7 punti) e in sella alla moto di Noale ha fatto vedere grande continuità, ricordando la vittoria in Argentina. 09.43: Le questioni economiche legate all’azienda nipponica hanno portato a questa conclusione e per i due centauri spagnoli Joan Mir e Alex Rins non sarà facile trovare la giusta concentrazione. 09.40: Indubbiamente inizia un fine-settimana molto particolare per la Suzuki. Come è noto, la Casa di Hamamatsu ha manifestato l’intenzione al termine di questa stagione di lasciare il Motomondiale. 09.37: Discorso diverso per il romagnolo, reduce da due weekend a Portimao e in Spagna poco brillanti e desideroso di ritrovare le ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.46: Di interesse, a conclusione, quello che potrà fare l’Aprilia. L’iberico Aleix Espargaró, terzo a Jerez, è il più immediato inseguitore di Quartararo nella graduatoria generale (-7 punti) e in sella alla moto di Noale ha fatto vedere grande continuità, ricordando la vittoria in Argentina. 09.43: Le questioni economiche legate all’azienda nipponica hanno portato a questa conclusione e per i due centauri spagnoli Joan Mir e Alex Rins non sarà facile trovare la giusta concentrazione. 09.40: Indubbiamente inizia un fine-settimana molto particolare per la Suzuki. Come è noto, la Casa di Hamamatsu ha manifestato l’intenzione al termine di questa stagione di lasciare il Motomondiale. 09.37: Discorso diverso per il romagnolo, reduce da due weekend a Portimao e in Spagna poco brillanti e desideroso di ritrovare le ...

